Idosa de 89 anos é morta a facadas

Uma idosa foi encontrada morta a facadas dentro de casa, na manhã de ontem, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte. Nilcea Augusta Vieira, de 89 anos, morava sozinha na Rua Tajuri e foi encontrada sem vida por uma vizinha e funcionários de uma padaria próxima à residência, que estranham ela não ter aparecido no estabelecimento, como fazia todos os dias.

Segundo a funcionária da padaria, que preferiu não se identificar, Nilcea tinha uma rotina conhecida pelos vizinhos, já que costumava esperar a abertura do estabelecimento todos os dias, por volta das 6h, para tomar café e depois varria a rua. Às 11h, ela voltava ao local, onde ficava conversando até às 16h, quando ia para casa almoçar. A idosa também tinha o hábito de acordar às 4h e sair de casa e moradores já haviam a alertado sobre os riscos.

"Era uma pessoa que falava com todo mundo, com os 'cracudo', com as crianças que entravam aqui, brincava com as crianças, era uma pessoa muito comunicativa. O que ela tinha, dava. Infelizmente, hoje nós viemos trabalhar e ela não estava esperando a gente. Nós estranhamos, porque todo santo dia, de domingo a domingo, ela estava aqui esperando a gente abrir a padaria", contou uma funcionária.

Após perceber que Nilcea não apareceu na padaria, a mulher e outro funcionário, junto com uma vizinha, foram até casa dela, no nº 220, onde encontraram o portão trancado, mas a porta entreaberta. Eles chegaram a chamar por ela, mas, sem resposta, pediram a chave reserva para a dona do imóvel. Ao entrarem, se depararam com a vítima caída de bruços, ensanguentada e com machucados no rosto, além de estar vestindo apenas uma blusa.