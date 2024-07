Terceiro caso em apenas cinco dias na Região Metropolitana do Rio

A morte de Nilcea Augusta é o terceiro caso de mulheres esfaqueadas no Rio em apenas cinco dias. Na última sexta-feira, uma servidora da Prefeitura de Belford Roxo, de 39 anos, foi morta a facadas pelo ex-companheiro, na Baixada Fluminense. O homem teria aplicado golpes usando duas facas no abdômen e no tórax da vítima.

Luciene da Silva Queiroz Barreto chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Eduardo Barreto foi preso em flagrante com as duas facas e responde por feminicídio. A mulher e o ex-companheiro estavam separados há pelo menos quatro meses e a vítima já tinha três medidas protetivas contra o agressor. Ela deixa deixa uma filha de 10 anos.

No sábado, Janaína da Silva Carneiro, de 54 anos, também foi esfaqueada dentro de casa, no bairro Jardim Canaã, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O autor do ataque foi o ex-genro da vítima e as investigações apontam que o ataque pode ter sido motivado por ciúmes e vingança do homem contra a ex-mulher, que é filha dela. Maicon Douglas da Silveira Torres atacou a mulher com dezenas de facadas e ela não resistiu aos ferimentos. Ele foi preso em flagrante.