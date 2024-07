Vagas em curso na Baixada

O Instituto Vieira, em São João de Meriti, está com inscrições abertas para 105 vagas gratuitas em seis cursos profissionalizantes na unidade. O processo seletivo vai até o fim deste mês ou até o fechamento das turmas. A previsão de início das aulas é para o mês de agosto. Para se matricular, basta ir à sede do instituto, que fica na Avenida Automóvel Club 284, no Centro de São João de Meriti, Baixada Fluminense.

Automaquiagem

Idade mínima: 13 anos

Vagas: 15

Dia de aula: quarta-feira

Horário: das 14h às 16h30

Duração: um mês

Carga horária: 8 horas

Depilação

Idade mínima: 18 anos

Vagas: 20

Dia de aula: segunda-feira

Horário: das 18h às 20h

Duração: um mês e meio

Carga horária: 12 horas

Manicure / alongamento

Idade mínima: 16 anos

Vagas: 10

Dias das aulas: segunda-feira

Horário: das 14h às 16h

Duração: um mês e meio

Carga horária: 12 horas

Manicure clássica

Idade mínima: 16 anos

Vagas: 25

Dia de aula: quarta-feira

Horário: das 9h às 12h

Duração: dois meses

Carga horária: 16 horas

Trança

Idade mínima: 16 anos

Vagas: 20

Dia de aula: segundafeiras

Horário: das 14h às 16h

Duração: um mês

Carga horária: 8 horas

Trancinha

Idade mínima: 12 a 16 anos

Vagas: 15

Dia de aula: segunda-feira

Horário: das 18h às 21h

Duração: um mês

Carga horária: 8 horas