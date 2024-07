Peço que o posto do INSS do Méier possa melhorar seus serviços, que são muito lentos, além de dar explicações melhores, pois como autônomo estou pagando uma alíquota de 20% no carnê do INSS e falaram para mim que alíquota tem que ser de 10%, e não estão repassando informações sobre o caso. Peço mudanças. É um absurdo, uma alíquota de 20% para o INSS. Deveríamos pagar, no máximo, 10%.