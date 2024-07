Tráfico ergueu mais de 300 apartamentos no Complexo da Maré, aponta a polícia

A Polícia Civil investiga a construção de cerca de 40 prédios com mais de 300 apartamentos no Parque União, Complexo da Maré, Zona Norte do Rio de Janeiro. As investigações apontam que as construções foram financiadas com dinheiro do tráfico de drogas.



Durante uma operação realizada nesta quarta-feira (3), a Secretaria de Ordem Pública (Seop) constatou irregularidades nas obras. Os agentes foram às ruas para cumprir 16 mandados de prisão e oito de busca e apreensão, mas ninguém foi preso.



De acordo com os delegados Pedro Cassundé e Nina Sanidei, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), a ação teve como objetivo combater a lavagem de dinheiro feita por traficantes do Comando Vermelho (CV).



"A ação teve objetivo de cumprir determinações judiciais para coletar evidências. O domínio territorial não só se presta a atividades ilícitas, mas a lavagem de dinheiro. Diversos documentos foram apreendidos que evidenciam essa prática, na abertura de novos negócios e empreendimentos, eles constroem condomínios inteiros', disse Cassundé.



Além das irregularidades na construção, os investigadores também apontaram a ligação da associação de moradores com o tráfico de drogas. A Seop solicitou a desmobilização das construções e a demolição deve acontecer nas próximas semanas.



"A operação de hoje teve como palco o cumprimento de mandados de busca e apreensão em locais vinculados a esse empreendimento imobiliário. Sendo cinco dentro do Parque União, incluindo a associação de Moradores, e dois fora da comunidade. Além disso, a gente acompanhou a Seop para que ela pudesse fazer a fiscalização desse empreendimento, pois eles nem sabiam que existiam, e quando a gente estava acompanhando, dois advogados da associação foram até lá. Ficou bem claro o envolvimento deles", completou Sanidei.



No total, foram notificados 41 imóveis construídos irregularmente na região. A Seop informou que seguirá os processos administrativos para demolir essas estruturas, com apoio das forças de segurança.



Durante a operação, não houve prisões, mas drogas foram apreendidas. Moradores também registraram tiroteio na região.



Chefe do tráfico é preso



Na manhã desta quarta-feira (3), agentes da DRE prenderam o líder do tráfico do Morro São João, no Engenho Novo, na Zona Norte. Willian Sousa Guedes, conhecido como Corolla ou Chacota, é acusado de comandar invasões no Morro dos Macacos, em Vila Isabel.



O criminoso foi localizado no Jacarezinho e é integrante do Comando Vermelho (CV). Ele possui 54 anotações criminais e nove mandados de prisão preventiva.