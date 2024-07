Homem que matou amigo e escondeu corpo em caixa d'água é preso

Paulo Alexandre Santos de Oliveira, de 49 anos, foi preso na noite desta terça-feira (2), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele é suspeito de matar Magno Ribeiro do Nascimento, de 42 anos, e ocultar o corpo dentro de uma caixa d'água.



Segundo a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), os dois amigos de infância passaram a quinta-feira passada (27) bebendo em um bar próximo da casa deles, no bairro Parque Fluminense. Depois, eles foram para a residência do suspeito e continuaram a beber. A polícia ainda não sabe a motivação do crime.



O corpo de Magno foi encontrado nesta segunda-feira (1º) dentro de uma caixa d'água, na casa do suspeito, coberto de areia, pedra e utensílios domésticos.