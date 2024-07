Sem aulas e atendimentos

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, 12 unidades escolares foram impactadas pelas operações policiais na região e tiveram de cancelar as atividades, deixando os alunos parcialmente sem aulas.

Já a Secretaria Municipal de Saúde informou que as clínicas da família José Neves, Lourival Francisco de Oliveira e o Centro Municipal de Saúde Hamilton acionaram o protocolo de acesso mais seguro e, para a segurança de profissionais e usuários, interromperam o funcionamento.

De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, em 2024, houve ao menos 12 operações com três ou mais mortos no Grande Rio, totalizando o número de 45 mortos. "Chacinas em ações e operações policiais são rotina no Rio de Janeiro há anos. Tiroteios e mortes não devem ser política de segurança pública do estado", comentou o Instituto, em publicação.