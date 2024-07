O Centro de Reabilitação Infantil (CRI) em Japeri, na Baixada Fluminense, que fica dentro do Posto de Saúde do Mucajá, continua uma verdadeira vergonha. As crianças continuam sem medicações e atendimento para fonoaudióloga e psicologia, também alguns tipos de exames encontram-se com umas fila de espera longa, fora que o ambiente onde estão sendo atendidas é péssimo. Nossos governantes precisam olhar mais para a área da saúde.