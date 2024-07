Herdeiro de Tim Maia se manifesta após mãe negar parentesco com o cantor

Após a ex-mulher de Tim Maia, Geisa Gomes, revelar que Carmelo Maia, o único herdeiro do cantor, não é filho biológico do artista, o produtor resolveu se manifestar. Em vídeo postado nas redes sociais, ele afirmou que as alegações são "infundadas".

"Vi há pouco a entrevista. Estou no meu carro, não estou dirigindo, estou indo trabalhar. Mas a entrevista mais parecem alegações infundadas e pensamentos a serem seguidos", disse.

O herdeiro de Tim Maia falou ainda sobre a falta carinho por parte da mãe: "Como eu disse um dia para a mãe dos meus filhos: 'Eu poderia herdar a herança toda do meu pai e ganhar na Mega-Sena, mas eu nunca conseguiria realizar o meu sonho'. A mãe dos meus filhos não entendeu e perguntou: 'Mas por que esse sonho tão grande? Tão megalomaníaco?'. Eu falei: 'Não há sonho megalomaníaco, eu só queria ter o amor da minha mãe. Amor se tem, amor não se compra'".

A resposta foi dada após a revelação chocante feita por Geisa Gomes no último domingo, 30, em entrevista ao programa Domingo Espetacular.

Segundo Geisa, Carmelo não seria filho biológico do artista, que morreu em 1998. "Com o Tim, acho que não tive nenhum [filho]", afirmou, ao ser questionada sobre quantos filhos teria tido com o músico.

Ela ainda revelou que não tem uma boa relação com Carmelo e que chegou a pedir R$ 500 da herança de Tim Maia ao filho "para comprar remédios", pedido que não teria sido atendido.

Carmelo é o único responsável pelo espólio do artista. Ele trava disputas judiciais com Leo Maia, criado por Tim e que luta por um reconhecimento de paternidade afetiva.