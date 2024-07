Polícia prende quatro traficantes que faziam delivery de drogas

Quatro integrantes de uma quadrilha de traficantes que vendia drogas no esquema de delivery em diversas regiões do Rio de Janeiro foram presos nesta quarta-feira (3) por agentes da 74ª DP (São Gonçalo)



A investigação descobriu que a quadrilha atuava em um apartamento no bairro do Grajaú, na Zona Norte. Três integrantes foram presos ao deixarem o local para uma entrega de drogas. Ao subirem no apartamento usado como base pelos traficantes, os policiais encontraram outro membro, que se preparava para fugir.



Com os suspeitos, os policiais apreenderam grande quantidade de drogas variadas, balanças de precisão, telefones celulares e um carro com cerca de sete quilos de drogas, que seriam entregues em bairros da Zona Sul e na Barra da Tijuca, na Zona Oeste.



A 74ª DP estima que a quadrilha tenha movimentado cerca de R$ 500 mil em apenas seis meses. As investigações continuam para identificar os líderes e fornecedores da quadrilha. Os presos foram conduzidos à delegacia e autuados em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas.