Vídeo: Pai e filha morrem atropelados por fugitivo durante perseguição policial

Na quinta-feira, 4, um pai e uma filha, de 55 e 19 anos, morreram após serem atropelados em Piracaia, interior de São Paulo. O motorista fugitivo, de 19 anos, dirigia um Honda/HR-V roubado e colidiu com a motocicleta em que estavam as vítimas.

Veja o vídeo:

Pai e filha morrem após serem atropelados por fugitivo em São Paulo

Crédito: Redes Sociais#ODia #PaieFilha #Atropelamento #Fugitivo pic.twitter.com/YVF1EgpPZh — Jornal O Dia (@jornalodia) July 5, 2024

Em seguida, o Honda bateu em outro veículo, cujo condutor foi socorrido ao hospital. Os óbitos do pai e da filha foram constatados no local do acidente.O fugitivo foi preso em flagrante logo após a segunda batida, quando colidiu de frente com um poste. Ele passou por atendimento médico e foi levado à delegacia. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado informou que o carro usado pelo bandido era furtado.O estado de saúde da terceira vítima, que estava no outro veículo atingido, é desconhecido.