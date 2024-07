Homem é preso com arma falsa em tentativa de roubo em Bangu

Guardas municipais do Grupamento de Operações Especiais (GOE) prenderam em flagrante, na manhã desta sexta-feira (5), um homem de 27 anos suspeito de usar uma arma falsa para tentar roubar a motocicleta e o telefone celular de um mecânico de refrigeração de 27 anos na Estrada do Quafã, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.



Depois de serem acionadas por populares, as equipes foram ao local e prenderam o suspeito, que foi levado para a 34 ª DP (Bangu), onde o caso foi registrado como roubo. A arma falsa foi apreendida e entregue na delegacia.

Roubo de cabos elétricos



Em outra ocorrência nesta sexta, uma equipe do Grupamento Especial de Trânsito (GET) impediu o furto de cabos de energia elétrica em um bueiro na faixa exclusiva do BRT Baixa do Sapateiro, em Ramos, na Zona Norte. Após o flagrante, o suspeito fugiu do local.