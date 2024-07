Aposta da Abolição leva parte do prêmio da Mega-Sena

Uma das três apostas vencedoras do prêmio de R$ 162,7 milhões da Mega-Sena saiu da Abolição, Zona Norte do Rio de Janeiro. Feita em uma lotérica na Avenida Dom Helder Câmara, a aposta simples rendeu ao sortudo ou sortuda um valor de R$ 54,2 milhões.



As seis dezenas sorteadas foram: 02, 05, 07, 11, 52 e 57. As outras duas apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Garibaldi e Planalto, ambas no Rio Grande do Sul.



A informação de que um dos prêmios teria saído para a aposta feita na Abolição gerou muitos comentários nas redes sociais. "Inacreditável a Mega-Sena ter saído para a Abolição", brincou um usuário do Twitter.



Além do prêmio principal, a quina teve 317 bilhetes premiados, cada um recebendo R$ 22.892,78. A quadra, por sua vez, teve 14.270 jogos sorteados, com premiação de R$ 726,50.