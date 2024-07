SANTO DO DIA

Santa Maria Goretti: Foi uma jovem italiana que viveu no final do século XIX. Sua vida foi interrompida aos onze anos. Maria foi atacada por um jovem vizinho de vinte anos. Ele tentou violentá-la, mas Maria se recusou a ceder à imoralidade e defendeu sua pureza. A resistência de Maria enfureceu Alessandro, que a esfaqueou violentamente. Seus ferimentos eram tão sérios que ela acabou falecendo no dia seguinte. Antes de morrer, Maria perdoou seu agressor. É venerada como padroeira da pureza e das vítimas de agressão sexual.