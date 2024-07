'Sessão de tiros às 6h'

Nas redes sociais, moradores relataram ter ouvido disparos desde a madrugada. "Ouvi muito fogos e depois começou a sessão de tiros, era umas 6h", comentou uma pessoa. "Desde a madrugada. Ouço daqui da Intendente Magalhães. Muito triste", lamentou outra. "Faz parte da rotina. Quando não é de um lado, é do outro lado. Quero é novidades", desabafou outra pessoas nas redes sociais.

Há meses, a região da Serrinha — comandada por traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) — e de bairros vizinhos sofrem com uma rotina de violência, por conta da disputa pelo controle das comunidades da Congonha e Cajueiro, também em Madureira, com invasões e confrontos frequentes entre grupos criminosos.

As quadrilhas rivais têm o objetivo de expandir os pontos de vendas de drogas na área e o medo é constante entre moradores, que clamam por mais segurança.