Mulher é baleada na perna em confronto na Serrinha

Uma mulher foi baleada, na manhã de ontem, durante um intenso confronto na comunidade da Serrinha, em Madureira. A Polícia Militar realizou uma operação contra a facção criminosa que atua na região e trocou tiros com os bandidos. Nas redes sociais, moradores afirmaram que ouviram disparos desde a madrugada.

De acordo com a PM, equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) atuaram nas comunidades da Serrinha, Fazendinha, São José da Pedra, Patolinha, Dendezinho, Visconde de Sabóia e Primavera, atualmente dominadas pelo Terceiro Comando Puro (TCP). A ação teve apoio do Grupamento Especializado de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR) e visava coibir as investidas da facção contra comunidades do entorno, dominados pelo Comando Vermelho (CV), além de reprimir o roubo de veículos e retirar barricadas.

Na operação, uma mulher que trabalha na região atravessava a Rua Leopoldino Oliveira, quando foi atingida por tiros na perna. A vítima, ainda não identificada, seria funcionária de uma fábrica de biscoitos e foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rocha Miranda.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, o quadro de saúde dela era estável na tarde de ontem. A corporação informou ainda que um homem em atitude suspeita foi preso durante o patrulhamento e com ele apreendidos uma pistola, carregador e munições.