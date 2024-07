Moro em Irajá, na Rua Amâncio Bezerra, onde há uma praça. Quando chega as 23h, a Riotur programa para as luzes se apagarem, deixando a área em completa escuridão. A praça se torna um ponto de encontro para usuários de droga, além de pessoas praticando atos sexuais, resultando em uma situação de total desrespeito e insegurança. Pedimos que as autoridades revejam essa programação de iluminação.