Poderiam melhorar a segurança do BRT. Muitos entram sem pagar e alguns desses cometem crimes, alcançando bairros que não chegariam de outra forma. Um exemplo são aqueles que cortam fios nos postes. Cansei de ver esses meliantes com sacos de pano cheios de fios na cabeça. É essencial que as autoridades tomem medidas para reforçar a segurança nos BRTs.