Pedimos ao Governo Estadual e à SuperVia a reativação do trem e da estação de Itaguaí. Milhares de moradores e trabalhadores dependem dessa estação para se deslocar diariamente. A volta do trem é essencial para melhorar a mobilidade, reduzir o tempo de viagem e facilitar o acesso ao trabalho e outros serviços importantes. Contamos com a atenção das autoridades.