Objetivo é sacudir a Série Prata com criatividade

O presidente David dos Santos citou a estratégia da escola para o Carnaval de 2025. Ele ressaltou que quis dar uma 'sacudida' na Intendente Magalhães.

"Achei o Marcus muito ousado no enredo sobre o Caju na Mocidade. Deu uma sacudida no carnaval, que estava muito mecânico. O enredo é que atraiu ele para Vizinha Faladeira. Independente do resultado, eu já queria a contratação dele. Sei da competência, que trabalha com os materiais que muitas vezes são recicláveis. Ele tem pé no chão, sabe da dificuldade por estarmos na Intendente Magalhães, e sabe que é transformar o lixo em luxo. Assim, a contratação dele foi fundamental. A chegada dele balança todas escolas da Série Prata, mexe com elas", disse o presidente.

Ao site Carnavalesco, o carnavalesco Marcus Ferreira falou da importância de organizar e executar um planejamento que favoreça a produção do desfile.

"É um barato. Já tinha essa ideia. O nosso nível de fantasias eleva o espetáculo. Não é porque é Intendente que não podemos fazer arte. É uma troca entre Vizinha e Ilha. As duas diretorias são muito amigas. Desde o início pensamos em produzir um carnaval grande. Aqui, a gente começou um trabalho cedo, com muita organização e planejamento".