Moro na Rua Jaime Cortesão, em Bento Ribeiro. Ontem, um gari estava arrumando uma vassoura para limpar a rua. Ele estava com uma pedra na mão batendo no prego para prender o cabo da vassoura. Peguei um martelo, fui auxiliar. A vassoura estava toda reparada, e o mesmo falou que a Comlurb não tinha materiais para reposição e que falta mão de obra. A minha rua e as adjacências não foram limpas.