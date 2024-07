O Bairro do Rocha enfrenta um problema sério. Carros e motos passam em alta velocidade, pedimos por quebra-molas. Além disso, o semáforo não dá tempo suficiente para as pessoas atravessarem as três pistas. A prefeitura não tem colocado guardas no bairro, resultando em uma completa desordem. Para agravar a situação, há um sinal queimado há meses que ainda não foi consertado. Socorro!