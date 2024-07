Tiroteio, pânico e igreja fechada

Igrejas católicas dos bairros Brás de Pina e Parada de Lucas, na Zona Norte, foram proibidas ontem de realizar missas e atividades, por ordem do chefe do tráfico do Complexo de Israel, Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão. Segundo denúncia de moradores, bandidos armados foram presencialmente às paróquias para obrigar o fechamento.

Em comunicado nas redes sociais, pelo menos três igrejas da região informaram sobre o encerramento temporário dos serviços, são elas: Paróquia Santa Edwiges, em Parada de Lucas; Paróquia Nossa Senhora da Conceição e São Justino, e Paróquia Santa Cecília, ambas em Brás de Pina. O motivo do fechamento não foi divulgado.

"Jesus, Maria, José, amados irmãos, um comunicado importante: As atividades paroquiais (missas, reuniões, secretaria, etc) estão suspensas até segunda ordem. Pedimos a colaboração e compreensão de todos os fiéis, e em breve atualizaremos sobre a retomada das atividades", publicou a igreja de Parada de Lucas.

Já na Santa Edwiges, um arraiá que estava marcado para este fim de semana precisou ser adiado. Inicialmente, a paróquia informou sobre o cancelamento, mas apagou a publicação horas depois. "Comunicamos que nosso Arraiá está suspenso. Não teremos Santa Missa e atividades em nossa paróquia também. Em breve, retornaremos com mais informações", explicava o comunicado.