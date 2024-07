Vizinha Faladeira sonha com a Sapucaí

Escola tradicional do Rio de Janeiro, a Vizinha Faladeira, conhecida como 'Pioneira do Samba', sonha em voltar a desfilar na Marquês de Sapucaí. A escola do Santo Cristo está na Série Prata e participa atualmente na Intendente Magalhães. Para transformar o sonho em realidade, a diretoria contratou o carnavalesco Marcus Ferreira, que fez a Mocidade em 2024, e na Série Ouro, está na União da Ilha para 2025. Pensando grande, surgiu a ideia de montar um novo ateliê para construção das fantasias. Além do de Marcus, a escola terá Márcio Moura, como diretor artístico.

Marcus Ferreira citou que ter a liberdade de criação e ver o pensamento grande da Vizinha Faladeira mexeu com ele para aceitar o convite de fazer um desfile na Série Prata. Por isso, ele optou por uma abordagem diferente no enredo.

'Carnaval para Gringo Ver' promete uma viagem única e emocionante através dos olhos de quem experimenta o carnaval pela primeira vez. Inspirado na perspectiva de estrangeiros que visitam o Rio durante a festa mais emblemática da cidade, o enredo busca capturar a essência, a magia e a exuberância dessa celebração única.

Geralmente, as escolas que desfilam na Intendente começam o trabalho no fim do segundo semestre. A Vizinha Faladeira mudou o rumo e criou os protótipos das fantasias para o desfile do ano que vem. Tudo está pronto e agora é só começar a reprodução. Ao site Carnavalesco, o presidente David dos Santos revelou a intenção de ter um novo ateliê.

"É quesito. Trabalhar com notas. Ter todas fantasias nos nossos braços. O carnavalesco está acompanhando todo o projeto. Olhar ala por ala", avisou o presidente.

O carnavalesco Marcus Ferreira ressaltou como o novo ateliê favorece o fluxo do trabalho para produção do desfile do ano que vem. "É o conforto para todos os funcionários. Não tem uma goteira, tudo foi feito com carinho e zelo para cuidarmos do projeto. É bacana ver isso. Me instalei aqui para tocar tanto a Vizinha Faladeira quanto a União da Ilha", frisou.