PM morre em operação na Pedreira

Um sargento da Polícia Militar morreu, na manhã de ontem, após ser baleado na cabeça durante uma operação emergencial nos Complexos da Pedreira e do Chapadão, entre Costa Barros e Guadalupe, na Zona Norte. A região viveu momentos de terror, entre a noite de sábado (6) e a madrugada de ontem, por conta da guerra entre facções rivais pelo controle do território. Suspeitos também morreram no confronto e o policiamento segue intensificado.

Segundo a PM, o 41º BPM (Irajá), o Comando de Operações Especiais (COE) e o 2º Comando de Policiamento de Área (CPA) iniciaram uma operação emergencial, na noite de sábado, para coibir as tentativas de expansão territorial de criminosos. No início da manhã domingo, equipes seguiam para intensificar o policiamento no entorno do Complexo da Pedreira, quando foram atacados a tiros na Estrada João Paulo, em Barros Filho.

Houve confronto e, na troca de tiros, o sargento Mauro Batista dos Santos, de 43 anos, foi atingido na cabeça. O PM chegou a ser socorrido para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, também na Zona Norte, mas não resistiu aos ferimentos. A vítima era lotada no 41º BPM, estava na corporação desde 2002 e deixa mulher e uma filha.

Material apreendido

Ainda de acordo com a PM, na noite de sábado, equipes já haviam sido atacadas a tiros pelos criminosos e o tiroteio deixou três suspeitos baleados. Foram apreendidos três fuzis, oito carregadores de fuzil e uma capa de colete balístico. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), dois homens feridos, não identificados, deram entrada no Hospital Municipal Francisco da Silva Telles, em Irajá, Zona Norte, já sem vida e os corpos encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).