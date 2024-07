Bandeira contra o preconceito

Rodrigo Almeida, responsável pelo desfile de 2025, explicou como chegou a ideia do enredo 'Ópera dos Terreiros - O Canto do Encanto da Alma Brasileira'. "Depois do carnaval de 2024 a gente continuou com a ideia de fazer algo social. Surgiu uma questão de falar de preconceito. Encontramos uma ópera, criada em Salvador, no Pelourinho, despertou a nossa curiosidade. Essa ópera está conquistando o mundo. Está se apresentando em todos os locais. A gente pensou que isso está vencendo o preconceito, você pode estar em todos os lugares", declarou.