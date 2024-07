Polícia faz operação no Complexo de Israel após fechamento de igrejas

A Polícia Militar realiza uma operação no Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (8), com o objetivo de reprimir o crime organizado e a disputa territorial, além de retirar barricadas e combater roubos de veículos e cargas. Segundo a corporação, agentes atuam nas comunidades Cinco Bocas, Cidade Alta, Pica-Pau, Parada de Lucas e Vigário Geral.



No último fim de semana, denúncias apontam que pelo menos três igrejas da região foram obrigadas a fechar as portas após ameaças do chefe do tráfico, Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão. A Paróquia Nossa Senhora da Conceição e São Justino, em Parada de Lucas, foi fechada no sábado (6), assim como as paróquias Santa Edwiges e Santa Cecília, em Brás de Pina.



O Governo do Estado negou as informações sobre o fechamento das igrejas e garantiu a segurança da população. No entanto, em comunicado nas redes sociais, os templos informaram a retomada do funcionamento apenas no domingo (7).



Segundo investigações, Peixão é adepto de símbolos de Israel, como a Estrela de Davi, e é conhecido por sua intolerância contra praticantes de religiões de matriz africana. Ele costuma expulsar moradores de suas áreas de influência por exercerem sua religião, determinando a invasão e depredação.



A região dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP) sofre com tentativas de invasão de traficantes do Comando Vermelho (CV), gerando violência. A Polícia Militar afirma realizar operações na região há cerca de dois meses para retirar barricadas e aumentar a segurança da população.



O que dizem as autoridades



A Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro informou que as paróquias Santa Edwiges e Santa Cecília estiveram abertas com segurança reforçada e que as informações sobre o fechamento das igrejas surgiram de boatos nas redes sociais.



A Arquidiocese do Rio não se pronunciou sobre o assunto.