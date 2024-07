Vídeo: troca de tiros leva pânico aos moradores da Vila Aliança, em Bangu

Na tarde desta segunda-feira (8), um tiroteio entre criminosos e policiais militares assustou moradores da Vila Aliança, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Os agentes do 14º BPM (Bangu) realizavam uma operação para verificar informações sobre um suposto roubo de carga, que teria sido levada para o interior da comunidade.



Veja o vídeo:



Operação Policial na Vila Aliança tcp pic.twitter.com/GoZP6wDGuZ — Plantão Baixada RJ (@PlantaoBaixadaa) July 8, 2024

Imagens que circulam nas redes sociais mostram veículos blindados da PM na Vila Aliança e as barricadas montadas por criminosos para impedir a entrada dos policiais. Moradores relatam que a situação está tensa na região por conta das trocas de tiros.



De acordo com a PM, as equipes foram atacadas por criminosos durante a incursão. Até o momento, a suposta carga roubada não foi localizada.



