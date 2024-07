O compartilhamento entre a prefeitura e o governo inclui gestão de contratos, abastecimento de insumos e alimentação, compra de remédios e manutenção do prédio e dos equipamentos. Durante o prazo de 90 dias serão providenciados os atos definitivos da cessão de uso dos bens móveis e imóveis do Hospital do Andaraí, assim como a disponibilização de servidores federais.

A finalização da transferência será determinada em conjunto pelo secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, e pelo secretário de Atenção Especializada à Saúde do ministério, Adriano Massuda.