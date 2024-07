Já começou com protesto

Um protesto de servidores da saúde, realizado ontem, marcou o primeiro dia de transferência da gestão do Hospital Federal do Andaraí, na Zona Norte do Rio, que passa a ser compartilhada entre o Governo Federal e a prefeitura por 90 dias. O período de adaptação poderá ser prorrogado sucessivas vezes, sem limites, até que a gestão dos serviços de saúde da unidade ficará exclusivamente com o município do Rio de Janeiro.

A municipalização do hospital provocou protesto por parte dos servidores federais, que estão de greve há mais de 40 dias. Dezenas de pessoas protestaram e carregaram um caixão, em ato simbólico.

No domingo, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, e o prefeito Eduardo Paes se reuniram para tratar do processo. O secretário de Atenção Especializada da pasta, Adriano Massuda, o assessor da ministra, Chico D'Ângelo, e o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, também participaram da reunião.

A Secretaria Municipal de Saúde informou ontem que ao longo dos próximos dias, os últimos detalhes e metas da contratualização serão definidos e comunicados. "A parceria entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura do Rio de Janeiro tem por objetivo a recuperação plena do hospital e reforçar a sua integração ao SUS", disse em nota.

A portaria que transfere os serviços do órgão público federal para o municipal foi publicada no Diário Oficial da União da última sexta-feira. Neste primeiro momento, os contratos administrativos federais que tenham por objeto o Hospital do Andaraí serão mantidos até o final das vigências ou até que haja a solicitação de seu encerramento pela Prefeitura do Rio de Janeiro.