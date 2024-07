Confusão em sistema da polícia

Uma servidora pública foi confundida com uma foragida da justiça pelo sistema de reconhecimento facial do monitoramento urbano utilizado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. A foto de Daiane de Souza Mello, de 35 anos, apareceu no sistema e ela foi abordada por agentes do Segurança Presente.

O caso aconteceu em abril deste ano, enquanto Daiane participava da Conferência Estadual de Igualdade Racial, no Liceu de Artes, no Centro do Rio.

"Eu me senti invadida, insegura e desamparada. Tive medo, crise de ansiedade e fiquei um tanto desmotivada por sofrer racismo em meio ao trabalho de combate ao racismo. Deu uma sensação de não adiantar todo o esforço do que a gente desenvolve pessoalmente na vida pra ascender ou na política pública para garantir direitos, no fim, uma pessoa negra no Brasil está sempre posta em condição de risco, vulnerabilidade e violações", desabafou a vítima.

Procurada, a Superintendência do Segurança Presente informou que a abordagem realizada, no dia 30 de abril, por agentes do Centro Presente, ocorreu dentro dos protocolos estabelecidos pelo programa e com as preocupações do policiamento de proximidade, que visam ser rápidos e evitar qualquer constrangimento à população.

"Na abordagem em questão, a equipe recebeu o alerta do sistema de Reconhecimento Facial. Foi feita a consulta, o que levou menos de dois minutos", diz a nota.