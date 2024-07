Na Estrada do Sapê, 214, em Turiaçu, Zona Norte, a placa de ponto de ônibus foi furtada por usuários de drogas. Isso está causando um grande risco de acidentes, pois os ônibus não estão parando no local. Pedimos que as autoridades substituam a placa o mais rápido possível para garantir a segurança dos passageiros e restabelecer o funcionamento normal do ponto de ônibus.