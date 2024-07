Na Rua Piauí, esquina com a Rua Comendador João Carneiro de Almeida, em Engenho de Dentro, há carros estacionando com as quatro rodas na calçada, em frente a uma banca de jornais. Essa prática está atrapalhando o direito de ir e vir dos pedestres. É fundamental que as autoridades responsáveis tomem medidas para coibir esse comportamento e garantir que as calçadas sejam usadas adequadamente.