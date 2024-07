5,5 mil oportunidades

O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com pelo menos 5.568 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Confira:

Setrab

A Secretaria de Trabalho e Renda está divulgando 1.849 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Existem 100 boas oportunidades para motorista de ônibus, 60 para babá, em Ipanema, Jardim Botânico, Leblon e Botafogo, 15 para gerente comercial em Madureira, Méier e Vila da Penha, todos com remuneração de até R$ 4.236, por exemplo. Os detalhes das vagas podem ser encontrados no site www.rj.gov.br/trabalho.

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) anuncia 1.889 postos de trabalho na cidade, 251 deles para pessoas com deficiência, em diversos segmentos profissionais. Entre os destaques estão 217 para cozinheiros e ajudantes de cozinha, além de domésticas (81); motoristas de entrega (70); auxiliar de carregamento (60); atendente de lojas e supermercados (50); operador de supermercado (50); e babás (47).CIEE

O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) está com 1.317 vagas abertas, sendo 813 para nível superior. Os interessados devem acessar o site: www.ciee.org.br.

Rede Walter's

A rede de salões de beleza Walter's Coiffeur oferece 50 vagas de emprego para manicures e cabeleireiros. Enviar currículo para o e-mail rh2@walterscoiffeur.com.br e WhatsApp 21 97039-7312.