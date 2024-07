Bandido é morto por PM de folga no Estácio

Na tarde desta terça-feira (9), um policial militar de folga reagiu a um assalto na Rua João Paulo, no Estácio, na Região Central do Rio.



O PM estava em um posto de gasolina, na altura do Detran Haddock Lobo, quando foi abordado por dois criminosos que chegaram em uma moto. O agente reagiu e a dupla tentou fugir a pé, mas os dois foram baleados.



Um dos assaltantes morreu no posto de gasolina, enquanto o outro foi socorrido e encaminhado a um hospital da região. Até o momento, não há informação sobre o estado de saúde do ferido.



Segundo a corporação, agentes do 4ºBPM (São Cristóvão) foram acionados para o local. Com os suspeitos, uma arma foi apreendida. Policiais civis chegaram no local por volta das 15h para realizar a perícia. A moto dos assaltantes ficou embaixo do carro da vítima, que teve o vidro danificado pelos disparos.