Homem é preso em flagrante por ameaçar a ex-companheira em São Cristóvão

Equipes da Guarda Municipal prenderam, na segunda-feira (8), um homem de 36 anos, acusado de agredir a ex-companheira no bairro de São Cristóvão, na Zona Norte. A vítima estava com medida protetiva vencida, mas ainda fazia parte do grupo de mulheres assistidas pela Ronda Maria da Penha. Ela acionou os guardas municipais depois que o ex-companheiro foi até a casa dela e fez várias ameaças, inclusive de morte.



Ao chegar ao local do chamado, o homem já havia fugido. Mas após buscas na região, ele foi detido e levado para a 17ª DP (São Cristóvão), onde ficou preso e vai responder pela Lei Maria da Penha. A vítima solicitou uma nova medida protetiva de urgência.