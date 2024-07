Escolas e clínicas fechadas

Por conta do confronto, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a Clínica da Família Jeremias Moraes da Silva acionou o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, suspendeu o funcionamento na manhã de ontem. Já Clínica da Família Diniz Batista dos Santos manteve o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, foram temporariamente suspensas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), 22 unidades escolares que funcionam por toda a região foram impactadas no Complexo da Maré. Já a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) informou que duas escolas da rede estadual precisaram ser fechadas por conta das operações policiais na região. As aulas nessas unidades serão retomadas normalmente hoje.