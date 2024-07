Ex-Menudo Adrián Olivares morre aos 48 anos; amigos fazem vaquinha para o funeral

Adrián Olivares, ex-integrante do grupo porto-riquenho Menudo, morreu na última segunda-feira, 8, aos 48 anos, por complicações decorrentes da doença de Crohn. A notícia da sua morte chegou ao público por meio das homenagens feitas por ex-integrantes da banda em suas redes sociais, e a causa se tornou pública após a criação de uma vaquinha para ajudar a família com os gastos funerários, que tem como meta arrecadar 15 mil dólares, que convertidos são R$ 81,3 mil.

Uma mulher chamada Diana Faget é a organizadora da campanha, e quem dá mais detalhes sobre a morte do ex Menudo. "Estou usando esta plataforma para ajudar Natasha e Anushka com uma terrível a perda de Adrian Olivares, que faleceu inesperadamente às 5h30 da manhã, no dia 8 de julho. Ele tinha apenas 48 anos e foi diagnosticado com doença de Crohn, há uma semana, o que se complicou com uma colite ulcerativa. Se você puder considerar doar qualquer quantia, seria muito apreciado, pois a família não tem os meios para dar a Adrian seu último adeus e ajudar essas meninas (filhas do cantor) com todas as suas despesas necessárias. Todas as doações serão entregues à sua mãe, Natasha. Atualizarei com os custos dos serviços funerários assim que tiver as informações. Voa alto, Adrian, te amamos".

A irmã do artista, a atriz Karla Souza fez uma publicação em despedida. "Toda nota tocada em qualquer guitarra e toda música que eu ouvir a partir de agora, pensarei em você, irmão. Seus sonhos realizados abriram a porta para os meus. Obrigado por olhar alto, Piolin. Ficaram muitas coisas por fazermos juntos. Conhecendo sua fé tão plena e genuína, não tenho dúvida de que hoje, o céu e seus anjos estão em festa ao te receber. Te amo. Mande um abraço para o papai".

Com vídeos em homenagem, o ex-integrante do Menudo Roy Stephan Rossello disse: "Com profunda tristeza, hoje nos despedimos do nosso querido Adrian Olivares. Sua partida deixa um vazio imenso em nossos corações, mas sua memória e legado viverão eternamente entre nós. Que descanse em paz e que Deus, em sua infinita misericórdia, traga consolo e força aos seus familiares e amigos nestes momentos de dor. Sua luz continuará brilhando em cada um de nós. Sentiremos sua falta profundamente, Adrian. Que você encontre a paz eterna".

O também ex-integrante Robert Avellanet, expressou seu choque com a notícia em uma publicação no Instagram, com fotos de Adrian. "Ainda estou em choque! Força para a sua família. Feliz transição para a sua alma. Sempre lembrarei do seu grande senso de humor. Nos encontraremos lá, irmão. Descanse em paz Adrián".

Adrián era casado e pai de três filhas. Se afastou da vida pública e se dedicou à produção de podcasts , vídeos e músicas, em seu estúdio Wynwood, em Miami (EUA).

Olivares participou do Menudo de 1990 a 1993, ao lado de Abel, Alexis, Andy e Ashley, sendo o primeiro cantor não porto-riquenho a integrar a banda.