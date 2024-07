Bandidos assaltam e agridem passageiros em ônibus na Avenida Brasil

Passageiros de um ônibus da linha 2383, que faz o trajeto Sepetiba X Carioca, foram vítimas de um assalto na manhã desta quarta-feira (10), na Avenida Brasil, altura de Deodoro, na Zona Oeste do Rio.



Segundo os relatos, três criminosos entraram no coletivo quando o motorista parou para os passageiros desembarcarem. Em seguida, os criminosos iniciaram os roubos e agressões. O trio estava apenas com uma arma que era passada de mão em mão. O grupo desembarcou na entrada para a Ilha do Governador.

"Eles chegaram já gritando que era assalto e que queriam celular. Eles estavam muito agressivos falando que iam matar e bater e bateram em vários passageiros, até em mulheres. Tiveram passageiros que mesmo depois de entregarem os pertences, foram agredidos. Foram cerca de 30 minutos de terror, eu estou tremendo até agora", disse Andressa Pimenta, que teve o celular e o relógio levados.



"Eu fui assaltado e agredido com tapas. Eles levaram notebook, celular, aliança, foi muito terror e pânico. O que me chamou atenção é que o percurso foi muito longo e foram momentos de pânico total. Estava nítido que os caras estavam dispostos a matar, é uma sensação de impotência e incapacidade. O tapa na cara que eu levei não foi nada perto do terror psicológico que eles fizeram. O pior é saber que amanhã eu vou entrar de novo nesse ônibus", afirmou o técnico de edificações Gilmar Custódio.



Após o crime, os passageiros foram à 17ª DP (São Cristóvão) para registrar o caso. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas foram ouvidas e imagens de câmeras de segurança foram solicitadas. A corporação informou que a ocorrência será encaminhada à 33ª DP (Realengo), área onde os assaltantes embarcaram no coletivo, que dará continuidade às investigações.