Rafaella Santos, irmã de Neymar, publica desenho de tatuagem em homenagem às sobrinhas

A irmã de Neymar, Rafaella Santos, mostrou a seus seguidores a homenagem que fará às sobrinhas Mavie e Helena, filhas mais novas do atacante. A primeira é filha de Bruna Biancardi e a segunda, seria fruto do breve relacionamento do jogador de futebol com a modelo Amanda Kimberlly. A influenciadora já tem tatuado o nome do sobrinho David Lucca.

O anúncio das tatuagens foi feito em uma publicação nos stories da irmã do ídolo do time árabe Al Hilal durante o fim de semana.

No domingo, 7, a modelo falou pela primeira vez sobre o nascimento da filha. "Celebramos a chegada da Helena com uma linda recepção feita com muito amor e carinho!", escreveu Amanda em uma publicação em sua rede social.

Já na última segunda-feira, 8, o jogador publicou um vídeo em sua conta no Instagram em que autografa algumas camisas do seu time. No vídeo, ele é presenteado com três uniformes infantis em referência aos seis seus três filhos. As camisas mostravam o número do atacante no clube, 10, com a palavra "papai" escrita.