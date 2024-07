Boneca Annabelle original dos filmes 'Invocação do Mal' é queimada em incêndio

Na madrugada da última terça-feira (9), a Boneca Annabelle original usada nos filmes 'Invocação do Mal' foi queimada durante incêndio na Casa Warner, exposição interativa da Warner Bros. que ocupava 1.500 m² no estacionamento do Shopping Nova América, em Del Castilho, zona norte do Rio de Janeiro. Não houve vítimas, mas toda instalação foi destruída pelo fogo..



A "morte simbólica" de Annabelle viralizou nas redes sociais e muitos ironizaram o fato de que nem a temida ‘boneca amaldiçoada’ teria resistido aos perigos enfrentados pelos cariocas. "O Rio não é para amadores, nem para a Annabelle", ironizou um internauta. 'Os americanos tentaram matar essa boneca três vezes. Bastou ela vir ao Rio de Janeiro uma única vez', brincou outro.



Vale ressaltar que a Annabelle destruída no incêndio foi a usada nos filmes. A boneca da vida real que inspirou a franquia de terror continua seguramente guardada em uma caixa de vidro nos Estados Unidos há mais de meio século. Na versão original da história, ela era conhecida como Raggedy Ann, com uma aparência mais inocente do que a representação sinistra que ganhou nas telas de cinema. O brinquedo pertence a uma estudante de enfermagem e teria estado presente em supostos eventos paranormais.