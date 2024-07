Mostra Sesc de Cinema recebe inscrição de filmes até o próximo dia 22

As inscrições para a 7ª Mostra Sesc de Cinema estão abertas até o dia 22 de julho para curtas, médias e longas-metragens ficcionais, documentais e filmes de animação. A exigência é que os trabalhos tenham sido finalizados a partir de 1º de janeiro de 2022 e não tenham sido exibidos em circuito comercial.

Conhecida como uma das principais iniciativas de incentivo ao cinema independente no Brasil, a Mostra Sesc divulgará em setembro as obras selecionadas, que terão oportunidade de ser exibidas em todo o país. A Mostra Sesc vai conceder também prêmios em um valor total de até R$ 280 mil em licenciamentos.

As inscrições estão abertas para filmes do Acre, de Alagoas, da Bahia, do Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, de Goiás, do Maranhão, de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, do Pará, da Paraíba, do Paraná, de Pernambuco, do Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, de Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e do Tocantins. “As obras serão avaliadas por comissões estaduais formadas por profissionais do Sesc e especialistas convidados.

Segundo a diretora de Programas Sociais do Departamento Nacional do Serviço Social do Comércio, Janaina Cunha, no ano passado, o evento recebeu mais de 1.500 produções, o que mostra a importância do projeto para fortalecer e dar visibilidade ao audiovisual brasileiro.

“A Mostra Sesc de Cinema é uma iniciativa de valorização da produção cinematográfica nacional, que conta com representantes de todas as regiões do país e amplia o acesso da população a uma filmografia que expressa a diversidade contemporânea. Dessa forma, o Sesc cumpre uma missão essencial da sua atuação na área cultural, que é democratizar o acesso ao cinema e proporcionar a artistas e cineastas de todo o Brasil a possibilidade de apresentar seus trabalhos ao grande público”, diz nota divulgada pela instituição.

Os 24 filmes selecionados vão compor o Panorama Nacional. Já as 10 produções voltadas para a infância e a juventude farão parte do Panorama Infantojuvenil. As produções serão exibidas no evento de entrega de prêmios, em novembro, em Belém. "Os demais filmes selecionados serão exibidos no âmbito de seus respectivos estados, com exceção da Região Norte, que realizará o Panorama Regional, composto pelas obras selecionadas nos estados participantes da região”, conclui a nota.