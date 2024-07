Bandidos atiram em policial durante tentativa de assalto em Niterói

O policial civil Ricardo Gonçalves foi baleado após uma tentativa de assalto na tarde desta quarta-feira (10), em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.



Ele estava estacionando o carro em um supermercado na BR-101, no bairro Barreto, quando homens em uma motocicleta efetuaram disparos. A mulher da vítima, que estava no carro, informou o ocorrido.



Gonçalves foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca. Seu estado de saúde é grave de acordo com a unidade hospitalar.



A ocorrência foi encaminhada para a 78ª DP (Fonseca), que investiga o caso. Os agentes buscam testemunhas e imagens de câmeras de segurança.