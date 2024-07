Iza, grávida de seis meses, anuncia fim de relacionamento após traição

Rio - Grávida de seis meses, a cantora Iza, de 33 anos, anunciou nesta quarta-feira (10), por meio de um vídeo nas redes sociais, o fim do relacionamento com o jogador Yuri Lima. Ela revelou que foi traída pelo atleta do Mirassol (SP), que mantinha conversas com outra mulher. O casal assumiu o romance publicamente em fevereiro de 2023.



"Eu sou o tipo de pessoa que não suporta esse tipo de coisa. Eu tento viver minha vida ao máximo, de uma forma restrita, de uma forma que me proteja, porque enfim, existem muitas pessoas por aí que me admiram, umas pessoas também que nem sempre podem entender bem o que eu quero dizer", disse Iza.

A cantora pediu privacidade neste momento e se mostrou preparada para o que vem pela frente, o que ela mesma chamou de "circo de horrores".

"Eu queria, enfim, parar por aqui e pedir só para vocês respeitarem o meu momento, porque afinal de contas, eu estou grávida e eu nunca, da minha vida inteira, imaginei passar por isso. Mas eu acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores, assim, é um circo mesmo, sabe? Gente querendo fama, mentiras expostas, decepção, sujeira. Isso vai acontecer, isso é inevitável. Então, eu resolvi vir aqui falar", continuou.

Iza revelou ainda que a mulher que mantinha conversas com Yuri Lima tentou vender algumas informações sobre o caso de traição para alguns veículos de comunicação.



"Mantinha conversas com ela em altos níveis, e para mim, isso já é uma quebra de confiança muito grande. Para receber agora, surpresa deve não estar, porque eu acho que nessa situação ele se acha muito esperto, e a outra pessoa também, tentando vender as informações para alguns veículos a 30 mil (reais)", revelou.



Confira o vídeo:

*Matéria em atualização!