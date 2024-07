Grávida, Iza desabafa sobre traição de Yuri Lima: 'Vai ser um show de horrores'

Iza anunciou o fim de seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. A cantora, que está grávida de seis meses atleta, publicou um vídeo na noite desta quarta-feira, 10, e disse que foi traída por pelo volante do Mirassol. Eles assumiram o relacionamento em 2022. Em abril deste ano, o então casal revelou a gravidez. "Esse caldo já entornou. Eu só queria muito vir falar com vocês, para que vocês vissem e ouvissem de mim que eu e o Yuri Lima não somos mais um casal", a cantora disse no vídeo.

O que aconteceu

No vídeo, a cantora explica que descobriu que Yuri tinha um caso. Isso aconteceu após a amante tentar vender os prints das conversas com o jogador para o jornalista Leo Dias, que, em vez de publicar a notícia, repassou as informações para a cantora. Ainda durante a revelação, Iza conta que Yuri mantinha contato com essa outra mulher, com quem ele havia tido uma relação antes do namoro com a cantora.

O que Iza disse sobre a traição de Yuri

Em seu vídeo, Iza disse que é uma pessoa que tenta viver sua vida discretamente e de forma restrita para poder se proteger e tentar se blindar. "Mas, nessa situação, não vejo outra solução. Não vejo outra saída. Na verdade, esse caldo já entornou. E eu só queria muito vir falar com vocês para que vocês vissem e ouvissem de mim que eu e o Yuri Lima não somos mais um casal."

A artista ainda pediu para que os fãs respeitem seu tempo, enfatizando que está grávida. E adiantou que acredita que toda a exposição não impedirá a publicação do tal vídeo. Mas deixou claro que não voltará a falar sobre o assunto.

"Eu queria parar por aqui e pedir só para vocês respeitarem meu momento porque, afinal de contas, eu estou grávida. Nunca, na minha vida inteira, imaginei passar por isso, mas... Eu acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores, um circo mesmo. Sabe? Circo mesmo. De gente querendo fama, de mentiras expostas, decepção, sujeira. Isso vai acontecer, é inevitável. Então resolvi vir aqui falar. Falar que estou bem, na medida do possível, porque é muito ruim se decepcionar desse jeito. E também pedir para que vocês respeitem meu momento mesmo, porque isso é tudo que eu vou falar."

Ela disse ainda que o jogador deve ter ficado surpreso com essa mensagem. "Nessa situação, ele se achou muito esperto e a outra pessoa também, tentando vender as informações para alguns veículos. Informação que chegou a mim graças à boa relação que eu tenho com algumas mídias. Chegaram até mim os prints e provavelmente vão chegar até vocês porque acho que o intuito é esse. É ela ficar famosa, mostrar o que aconteceu."

Iza pediu desculpas à família do Yuri por descobrir o que aconteceu, mas justifica: "É isso gente é o vídeo mais louco que eu fiz na minha vida. Estou dando essa notícia não só para o Yuri, mas para a família dele também. Então peço desculpas. Não queria que fosse assim, mas nesse momento achei que eu deveria me antecipar. Essa é a maior baixaria que aconteceu na minha vida, não tinha como eu fingir que nada aconteceu".

Até a publicação desta matéria, Yuri Lima, que no momento do vídeo estava em campo, não havia se pronunciado e as últimas publicações do seu perfil o Instagram ainda são com a cantora.