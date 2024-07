Mais uma vez, pedimos para mostrar a situação da tubulação de água na Rua Jaime Cortesão, no bairro de Bento Ribeiro. Já recorremos através de um abaixo-assinado e outros meios para que sejam tomadas as devidas providências. Não conseguimos êxito. A água que recebemos está imunda, suja de barro, mesmo com todas as contas pagas em dia. É uma situação insustentável que afeta a saúde e o bem-estar dos moradores. Pedimos que as autoridades e a concessionária de água tomem as medidas necessárias.