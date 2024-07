Casal espanca professora durante briga de trânsito na Ilha do Governador

A professora Diana Campos Lopes foi agredida por um casal após uma discussão de trânsito na sexta-feira da semana passada (5) no bairro da Ribeira, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. A cena foi registrada por câmeras de segurança.



A vítima chegava de carro no prédio onde mora, na Rua Paramopama, quando ligou a seta para entrar na garagem do edifício. Ao fazer a curva, o veículo do casal, que estava na pista da direita, acabou sendo fechado pelo da professora, mas não houve colisão.



Os agressores seguiram e pararam um pouco mais à frente. Enquanto Diana esperava o portão abrir, o casal desceu do carro e começou as agressões, retirando-a do veículo com socos, chutes e empurrões.



Em seguida, os dois entraram no carro e aceleraram com a professora pendurada na porta, arrastando-a por alguns metros. Diana ficou com o olho roxo, a boca cortada e vários hematomas pelo corpo.



O caso foi registrado na 37ª DP (Ilha do Governador). A Polícia Civil investiga o caso para identificar e prender os agressores.