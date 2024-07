Aviões por pouco não colidem no ar e vídeo viraliza

Por muito pouco dois aviões não colidiram no ar nas proximidades do Aeroporto Internacional Syracuse Hancock, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O incidente, que está sendo investigado pela polícia, aconteceu na última segunda-feira (8), por volta das 11h50. De acordo com o canal local WABC, um avião da Delta Connection decolava enquanto uma aeronave da American Eagle se preparava para pousar na mesma pista. Uma câmera da polícia registrou o momento em que os aviões se aproximaram perigosamente no céu e quase se chocaram. Segundo o FlightRadar24, a distância vertical entre as aeronaves era de 700 a 1.000 pés. A distância horizontal não foi divulgada. Assista!