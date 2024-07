Bandido atrapalhado ateia fogo em si mesmo

Um criminoso ficou com a perna em chamas após tentativa fracassada de incendiar um centro comercial em Richmond, na Colúmbia Britânica, no Canadá. O caso aconteceu em 24 de abril, mas veio à tona recentemente após a Polícia Montada Real do Canadá divulgar imagens das câmeras de segurança. De acordo com as autoridades, dois homens mascarados invadiram o estabelecimento após quebrar uma janela lançando um objeto em chamas. A ação, porém, não saiu como planejado e o fogo do artefato atingiu a perna de um dos bandidos Mesmo após o incidente, os homens conseguiram fugir e estão sendo procurados pela polícia.