Vídeo: Homem coloca tênis para secar no micro-ondas e destrói calçado

Um inusitado incidente se tornou viral nas redes sociais após um jovem expor a ação surpreendente do pai, que teve a ideia nada convencional de colocar o tênis dentro do micro-ondas. Resultado? O derretimento do calçado e uma enorme fumaceira dentro da cozinha. O vídeo, compartilhado pelo filho envergonhado, rapidamente se espalhou pela web e divertiu internautas. 'Prato de hoje, tênis derretido', ironizou uma usuária. 'Pura inteligência', brincou outra. Assista!